زلزال بقوة 5.7 يضرب جزيرة فانواتو فى المحيط الهادى

قال المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل إن زلزالا بقوة 5.7 ضرب جزيرة فانواتو في المحيط الهادي اليوم الاثنين.
كان المركز قد قال في وقت سابق إن قوة الزلزال 6.6 درجة.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
كان زلزال آخر بقوة 6.3 درجة قد وقع قبالة سواحل الجزيرة أمس الأحد.
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