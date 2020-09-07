الأردن تؤكد تضامنها مع تونس فى مواجهة الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في مدينة سوسة التونسية وأدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الاخر، وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الإثنين - تضامن المملكة مع حكومة وشعب تونس الشقيقة في مواجهة الإرهاب، مشددا على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز، وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحية، متمنيا الشفاء العاجل للمصاب.
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