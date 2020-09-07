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تشييع جثمان الفنانة عايدة كامل بعد صلاة الظهر من أمام مستشفى دار الفؤاد

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يُشيع جثمان الفنانة القديرة عايدة كامل من أمام مستشفى دار الفؤاد بعد صلاة ظهر اليوم، وبالتحديد فى الثانية عشرة ونصف ظهراً، حيث رحلت الفنانة منذ ساعات قليلة داخل المستسفى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما.

وكانت الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة كامل قد طلبت من جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال الوعكة الصحية التى مرت بها فى منتصف شهر أغسطس الماضى بها، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "أنا فى طريقى للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردنى إلى ابنى وأسرتى وكل حبايبى".

 

وفى سياق مختلف، أحيت الفنانة القديرة عايدة كامل مؤخرا ذكرى ميلاد زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عزمى، حيث نشرت عبر حسابها على فيس بوك، صورة قديمة التقطت له فى أحد استديوهات التصوير لكن لم يتم معرفة سنة التقاطها بالتحديد، داعية له بالرحمة والمغفرة.

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وكتبت الفنانة القديرة، عبر حسابها على فيس بوك أيضا، رسالة رثاء لزوجها الراحل، قائلة: "كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم فى جنتك.. اللهم آمين"، مضيفة: "أتحدث عن الزوج وأبو ابنى د.هشام عزمى المرحوم الفنان محمود عزمى.. رجاء وليس أمر أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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