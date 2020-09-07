قاتل والده فى أطفيح: أصبت بحالة هياج بسبب سوء معاملته

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى جريمة مقتل عامل على يد ابنه بأطفيح، أن المجنى عليه أصيب بحالة من الهياج، بسبب سوء معاملة والده له ولأشقائه، فتشاجر معه، وأمسك بعصا خشبية "شومة" وسدد له ضربة أصابته برأسه ما أسفر عن مقتله نتيجة إصابته بكسر بالجمجمة.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، وذكر أن والده كان يسوء معاملته وأشقائه، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما، ونشبت بينهما مشادة كلامية، خلال حديثه معه، فلم يتمالك نفسه وأصيب بحالة هياج، وحصل على شومة واعتدى عليه بها، مما أسفر عن مقتله.

وتحفظ رجال المباحث على أداة الجريمة، وتم الاستماع لأقوال أسرة المجنى عليه والمتهم، لكشف طبيعة الخلافات التى تجمعهما، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد تشريحها وتولت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجنى عليه نشبت بينه وبين ابنه خلافات أسرية، مما دفع ابنه للاعتداء عليه بعصا خشبية، أدت إلى مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

Advertisements

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.



