كاف يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام ظهير الزمالك: بطل الكونفدرالية وكأس السوبر

احتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد حازم إمام ظهير أيمن نادى الزمالك الذى يحل اليوم الاثنين 7 سبتمبر، وأكمل فيه 32 عاما، وكتب الكاف عبر حسابه الرسمى على تويتر، "عيد ميلاد سعيد لحازم إمام، نجم نادى الزمالك وأحد قادة فريقه الأول، بطل كأس الكونفدرالية وكأس السوبر".





حازم إمام اسمه الحقيقى حازم محمد عبد الحميد إمام، تم تصعيده للفريق الأول بنادى الزمالك موسم 2009-2010 عندما ساءت نتائج الفريق الأول لنادى الزمالك ووصل لمراكز متأخرة نظراَ لتاريخ النادى العريق وانه أحد اقطاب الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم على مر التاريخ منذ انشائه عام 1911.

وكان حازم إمام كما يحب ان يسميه البعض تيمنا باللاعب السابق للزمالك حازم إمام، ظهر بمستوى لافت للنظر قبل مباراة النادى الأهلى بثلاث مباريات وكانوا يتوقعون منه التألق ولم يخيب آمالهم فقد ظهر اللاعب بمستوى باهر يفوق الخيال والمنتظر منه وقد تفوق على اللاعب جيلبرتو ظهير أيسر النادى الأهلى وأتيحت له الكثير من الفرص كاد ان يسجل منها ولكن الحظ لم يحالفه لدرجة وصل بعدها أن طالبت جماهير نادى الزمالك بارتداء اللاعب القميص رقم "14" الذى كان يلبسه حازم إمام من قبله.





اختاره الكابتن حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، للانضمام لمنتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية 2010، وكانت أول مباراة دولية لحازم أمام منتخب مالاوى التى أقيمت بالقاهرة يوم 29 ديسمبر 2009 وانتهت بالتعادل 1-1 ولكن استبعده شحاتة بعدها من قائمة الـ23 لاعب المنضمين لمنتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010 بأنجولا، ولعب 12 مباراة دولية من بينهم 6 مباريات ودية و5 مباريات فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ومباراة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحصل على إنذار وحيد.