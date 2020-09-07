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سقوط عصابة تسرق الدراجات البخارية في الدقهلية

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالدقهلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام 4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس"، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دوائرأقسام ومراكز شرطة " أول وثان المنصورة ، جمصه،  طلخا "بأمن الدقهلية" سوهاج "بأمن سوهاج" مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب 7 وقائع سرقة دراجات نارية، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها بمكان إخفائها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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