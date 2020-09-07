ميسي يظهر للمرة الأولى بقميص برشلونة بعد أزمة الرحيل

ظهر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي ، مهاجم برشلونة الإسبانى، للمرة الأولى بقميص الفريق الكتالونى، اليوم الاثنين، عقب أزمته مع البلوجرانا، التى انتهت بإعلانه البقاء فى كتالونيا أول أمس السبت، بعدما كان البرغوث قد أثار جدلا كبيرا بين جماهير الفريق بإعلانه رغبته في مغادرة كامب نو بسبب عدة أزمات مع إدارة النادى.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى برشلونة الإسبانى على "تويتر" صورة النجم ليونيل ميسي، للإعلان عن قميص الفريق الكتالونى الثالث، الذى تم طرحه فى الأسواق اليوم، الاثنين.

ومن المقرر أن يعود النجم الأرجنتينى لتدريبات الفريق الكتالونى عصر اليوم، الاثنين، بعد خضوعه لمسحة كورونا فى منزله عن طريق فريق طبى متخصص أرسلته إدارة النادى صباح اليوم.

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وكانت إدارة نادي برشلونة الإسباني قررت عدم تغريم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تغيبه عن تدريبات الفريق فى الأيام الماضية، كما ذكرت شبكة ESPN العالمية وذلك بعد العدول عن قرار الرحيل وقرار البرغوث البقاء فى النادى الكتالوني حتى نهاية عقده الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخوض ليونيل ميسي أولى مباريات الرسمية مع برشلونة، أمام فياريال في الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2020-2021، بتاريخ 27 سبتمبر الجارى، ومن المتوقع أن يخوض أيضا مباريات الفريق الكتالونى الودية أمام خيمناستيجا المحدد لها السبت المقبل، وأمام جيرونا الأربعاء 16 سبتمبر الجارى.



ميسي بقميص برشلونة



