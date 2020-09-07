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وكلاء سواريز يعرضون مهاجم برشلونة على أتلتيكو مدريد

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تواصل وكلاء لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني مع مسئولى أتلتيكو مدريد لبحث إمكانية انتقال المهاجم الأوروجوياني إلى الروخى بلانكوس هذا الصيف. وبات الأوروجوياني لويس سواريز خارج حسابات برشلونة بشكل رسمى بفرمان من المدرب الهولندى رونالد كومان، ويعد يوفنتوس الأقرب لضمه، حيث أنهى اتفاقه مع اللاعب على الانتقال إلى "إليانز ستاديوم" لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين يورو فى الموسم.  

وحسبما نشرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن وكلاء لويس سواريز تواصلوا قبل أيام قليلة مع مسئولى أتلتيكو مدريد لمعرفة ما إذا كان النادى المدريدى مهتماً بتولي خدماته، وما إذا كان بإمكانهم تحمل راتبه لإتمام الصفقة خلال الصيف الحالى.

وأضافت أن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تواصل بشكل شخصى مع سواريز، للحديث حول انتقاله إلى "واندا ميتروبوليتانو"، لكن هناك صعوبة كبيرة من جان أتلتيكو فى التنافس على ضم اللاعب مع يوفنتوس بسبب القدرات المالية.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن مهاجم وقلب دفاع جديد، ولكن لكي يتمكن من ضمهما، فإنه يحتاج أولًا إلى توفير الأموال، ولهذا يدرس النادي الخروج المحتمل للاعبين مثل ماريو هيرموسو أو دييجو كوستا أو ألفارو موراتا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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