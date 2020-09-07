مصرع عامل وإصابة آخر فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم ، شرطة أخميم ، إتجاه محافظة قنا ، إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق ، نتج عن الحادث وفاة عامل وإصابة أخر ، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بانقلاب سيارة على الطريق ووجود متوفى ومصاب على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج .

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة اخميم ، بانقلاب سيارة على ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

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نتج عن الحادث وفاة مصطفى . ع 40 سنه، عامل، ويقيم بمحافظة قنا، وإصابة وائل ثابت”، 41 سنه، عامل، ويقيم القليوبية ، مُصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعى بفروة الرأس تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة والمصاب لتلقى العلاج اللازم تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



