سقوط صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن لحوم فاسدة فى مصر الجديدة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب 2 طن لحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجة في منطقة مصر الجديدة ، وحرر محضر بالواقعة. ونجحت حملة تموينية ، في ضبط 2,125 طن لحوم مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. Advertisements وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.



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