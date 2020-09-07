مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم الإثنين 7 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة أبرزها مواجهة المنتخب الهولندى مع نظيره الإيطالى، ضمن منافسات بطولة دورى الأمم الأوروبية. مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

كازاخستان ضد روسيا البيضاء 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3 البوسنة والهرسك ضد بولندا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 3 هولندا ضد إيطاليا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 1 النمسا ضد رومانيا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 6 إيرلندا الشمالية ضد النرويج 8:45 على قناة beIN SPORT HD 5 التشيك ضد أسكتلندا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 5 Advertisements الكيان الصهيونى ضد سلوفاكيا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 11 ألبانيا ضد ليتوانيا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الاتحاد السكندرى ضد مصر المقاصة 3:30 على قناة أون تايم سبورت وادى دجلة ضد المقاولون العرب 6:00 على قناة أون تايم سبورت الإسماعيلى ضد نادى مصر 6:00 على قناة أون تايم سبورت حرس الحدود ضد الأهلى 8:30 على قناة أون تايم سبورت



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