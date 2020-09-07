أهم الاخبار

حسام غالى يشيد بجنش بعد دعمه لمؤمن زكريا عقب مباراة الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أشاد حسام غالى، قائد النادى الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بفريق الجونة، بمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد دعمه لمؤمن زكريا عقب انتهاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدورى العام، وارتدى جنش قميصاً يحمل صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلى فى رسالة حب ودعم مع ظروف المرض الذى يعانى منه مؤمن خلال الفترة الأخيرة بضمور العضلات، ونشر غالى صورة لجنش عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر وعلق عليها "برافو جنش".


حسام غالى

 

وظهر محمود جنش، حارس الزمالك، بقميص عليه صورة مؤمن زكريا جناح الزمالك والأهلى السابق، عقب لقاء الفريق الأبيض مع طلائع الجيش، وأعلن جنش عن تجمع خلال اليومين القادمين من قبل اللاعبين لدعم مؤمن زكريا وقال جنش عبر قناة أون تايم سبورتس إنه يتمنى الدعم بصورة دائمة لمؤمن زكريا وقال:"أتمنى مؤمن زكريا يرجع ويسجل فيا هدف وهسيبه لأنه مسجلش فيا قبل كده".

 

Advertisements

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17.

 

فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسام غالى يشيد بجنش بعد دعمه لمؤمن زكريا عقب مباراة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا