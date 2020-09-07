"شوبير" يتهم أسامة حسن بسب عائلته في تحقيقات النيابة

حصل اليوم السابع على أقوال الإعلامي أحمد شوبير في البلاغ المقدم منه ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق في اتهامه بالسب والقذف.

وقال "شوبير" أن أسامة حسن خاض في حقه وحق عائلته، ووجه لعائلته السباب دون سابق معرفة، كما أنه لا توجد أي خلافات بين عائلته وبين اللاعب.

كان المحامى محمد رشوان تقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال القاهرة ضد أسامة حسن محمد لاعب كرة القدم السابق في نادي الزمالك، لظهوره عاريا فى فيديو يسب جمهور الأهلى.

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وقال المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 295 لسنة 2020 إنه يوم 16 يوليو الماضى فى الساعة الثالثة عصرا وعبر الصفحة الشخصية للمشكو فى حقه، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ظهر في فيديو عاريا بشكل كامل غير مكترث بكونه أحد الشخصيات العامة التى يشاهدها آلاف المشجعين.

وأضاف أن المشكو فى حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب بدون أى مقدمات على جمهور النادى الأهلى، واصفا إياهم بالغباء والجهل واتهم رئيس نادى الأهلى محمود الخطيب بالتربح باسم النادى وتلقى عمولات ورشاوي، موضحا أنه سبَّ الإعلامى أحمد شوبير بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عرضة للصدام والعنف.