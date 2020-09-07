أحدث ظهور لحسام عاشور مع "النصف الحلو" بعد ابتعاده عن الملعب

ظهر حسام عاشور، كابتن النادى الأهلى السابق، بصحبة زوجته عقب فترة طويلة من الغياب، بعد انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء بشكل رسمى والخلاف الذى نشب بين اللاعب والإدارة بسبب مباراة اعتزال قائد الأهلى السابق، وظهور عاشور فى فيديو انتقد فيه مجلس الإدارة واتهمهم بعرقلة إقامة المباراة وهو ما قوبل ببيان شديد اللهجة من القلعة الحمراء سحب جميع الامتيازات التى كان النادى قد منحها لعاشور بعد الاتفاق بين الجانبين على اعتزال كابتن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

ونشر حسام عاشور صوراً بصحبة زوجته عبر حسابه الشخصى على انستجرام، وحتى الآن لم يحدد كابتن الأهلى السابق وجهته المقبلة سواء بالاعتزال أو بالانضمام إلى نادٍ آخر.

حسام عاشور وزوجته

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حسام عاشور



عاشور

عاشور شارك مع الأهلى فى 36 مباراة فى آخر ثلاثة أعوام لم يسدد سوى تسديدة واحدة ولم يسجل أهدافاً وصنع هدفين لزملائه فضلا عن صناعة 5 فرص وقطع الكرة 194 مرة ورواغ مرتين فقط.

إدارة القلعة الحمراء أخطرت اللاعب بالفترة الماضية بعدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل، واضعة أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال، إلا أنه طلب مهلة للتفكير، لاتخاذ القرار المناسب له، خاصةً وأنه كان يفضل البقاء فى الملاعب لمدة أطول ثم استقر على الاعتزال واتفق مع الأهلى على تنفيذ العرض الثلاثى بإقامة مباراة اعتزال والعمل فى قناة النادى إلى جانب سفره للخارج لخوض فترة معايشة والعمل فى المجال الفنى أو الإدارى.

ولكن بعدها نشر عاشور فيديو وانتقد فيه إدارة النادى الاهلى على التأخير فى السير فى إجراءات اعتزاله، وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قرر مجلس إدارة الأهلى بناءً على توصية من لجنة التخطيط ، و سحب كل الامتيازات التى كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها داخل النادى، ليقرر اللاعب التراجع عن الاعتزال بشكل رسمى و البحث عن نادي جديد .

حسام عاشور قدم الكثير للأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر، و نجح فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

