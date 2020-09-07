بلاغ للأموال العامة يتهم صلاح دياب بشراء مصنع بأقل من سعره بـ58 مليون جنيه

تلقت مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغًا من حسن مندور عبد العزيز مندور، مدير إنتاج سابق بشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية " كوين"، يتهم فيه رجل الأعمال صلاح الدين أحمد طه دياب، وشهرته "صلاح دياب" صاحب مصانع "لابوار" للحلويات، والمحبوس على ذمة قضية مبانى بدون ترخيص.

وجاء فى البلاغ أن رجل الأعمال صلاح دياب فى غضون عام 2013، قام بشراء مصنع كوين للمنتجات الخشبية، والمملوك آنذاك لشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية التابعة لبنك قناة السويس، وذلك بالتواطؤ مع مسئولى البنك بمبلغ 12 مليون وثمانمائة ألف جنيه، فى حين أن المصنع يبلغ سعره آنذاك أكثر من 70 مليون جنيه، وأن صلاح دياب استولى على أرض مخصصة ملحقات مسجد بذات المكان بالمنطقة الصناعية بالبساتين، وقام ببناء مبنى على تلك الأرض بالمخالفة للقانون.



وبإجراء التحريات بمعرفة إدارة الأموال العامة ومخاطبة الأجهزة المختصة تبين صحة المعلومات، وأن صلاح دياب ارتكب المخالفات التالية:

1- تواطؤه كمالك لشركة لابوار مع المسئولين عن شركة قناة السويس للأثاث شركة مساهمة مصرية والتابعة لبنك قناة السويس بنك حكومى فى شراء مصنع كوين للأثاث بأقل من قيمته الشرائية مما يعد إهدار للمال العام.

2- الاستيلاء على قطعة أرض مخصصة لمسجد بعد شرائها من شركة قناة السويس بعقد ابتدائي رغم عدم بيع مالكها الأصلى لها.

3- التعدى على مسجد باستقطاع جزء من المسطح الأرضى المخصص له بمساحه 500 متر وبناء مبنى كامل التشطيب عليه.

4- التعدى بالبناء على شارع تخطيطى "منفعة عامة" بمسطح 3000م2 وبنائه مبنى خرسانى مكون من طابق واحد عليه.

5- إجراء مخالفات بالمبانى المقامة بالمصنع كما هو موضح تفصيليا بخطاب الحى، وقدرت الغرامات على تلك المخالفات بمبلغ 10 مليون جنيه، وفقا لمواد القانون 119 لسنة 2008.

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6- استئناف أعمال سور من الطوب الخرسانى بطول 60 متر مخالفا للقانون 119 لسنة 2008 والذى سبق إيقافه بقرار رقم 426 لسنة 2019.

7- التهرب من استكمال الضريبة العقارية عن مصنع "لابوار" وعدم تسديد المبلغ حتى تاريخه.

8- عدم إخطار الضرائب العقارية عن مجمل الأراضى المقامة عليها المصنع للتهرب من تسديد الضرائب العقارية عليها.

وتم تشكيل لجنة من حى البساتين ومأمورية البساتين للضرائب العقارية وإدارة أوقاف البساتين، والتى أثبتت وجود تلك المخالفات، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

