سانشيز يستمتع بإجازته وسط البحر على نغمات أغانى محمد عساف.. فيديو وصور

ظهر النجم التشيلي اليكسيس سانشيز مهاجم انتر ميلان الحالي ولاعب مانشستر يونايتد وارسنال وبرشلونة السابق خلال عدة صور وفيديوهات أثناء قضائه إجازته بعد انتهاء الموسم الكروي مع الفريق الإيطالي، وظهر على متن قارب وفاجأ متابعيه باستماعه إلى أغنية محمد عساف "لوين بروح".



اليكسيس سانشيز

وكان أعرب النجم التشيلى أليكسيس سانشيز، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، عن سعادته الكبيرة، بالإنضمام إلى صفوف النيراتزورى، بشكل نهائي، قادما من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما قضى الموسم الحالى معارا، للفريق الإيطالي.

وأعلن إنتر ميلان فى وقت سابق بشكل رسمى، ضم التشيلي أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد الإنجليزى فى صفقة مجانية، بعد انتهاء إعارته مع الأفاعى هذا الموسم، وكشف الموقع الرسمي لإنتر ميلان أن أليكسيس سانشيز وقعد عقداً مع النادى الإيطالى حتى يونيو 2023.



سانشيز

تحدث سانشيز عن سر سعادته بالانضمام إلى النيراتزورى، فى رسالة فيديو لجماهير النادى، قال فيها،:" مرحبًا يا جماهير إنتر، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا معكم، أعتقد أن لدي هذه الرغبة في البقاء هنا لأنني وجدت عائلة، في طاقم العمل وكل من يقاتل للفوز بشيء لهذا النادي".

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أضاف النجم التشيلى قائلا:" أنا جائع وأريد أن أفوز بشيء، لذلك أنا سعيد للغاية لوجودي هنا معكم للفوز بشيء ما".

وخاض أليكسيس سانشيز مع إنتر ميلان 29 مباراة هذا الموسم وأحرز 4 أهداف و10 تمريرات حاسمة.

ولم ينجح أليكسيس سانشيز فى تثبت أقدامه مع مانشستر يونايتد، بعد انضمامه قادماً من أرسنال فى يناير 2018، حيث لعب 45 مباراة بقميص الشياطين الحمر واحرز 5 أهداف وصنع 9 أهداف

