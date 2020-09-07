هل يمنح صالح جمعة وكهربا والشحات قوة إضافية للأهلي محلياً وأفريقياً؟

يترقب جمهور الأهلى ظهور بعض اللاعبين مع الفريق بشكل قوى حتى يستعيد المارد الأحمر عافيته من جديد، بعدما أظهرت المباريات الماضية أن الفريق يعانى من عدم الاستقرار الفني، وأن الأداء غير مُقنع رغم تحقيق انتصارات مُتتالية محلياً خلال الفترة الماضية، بعيداً عن السقوط أمام الزمالك بثلاثة أهداف لهدف قبل أسبوعين تقريباً.

ثلاثى الاهلى "صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات" فى مقدمة اللاعبين الذين تعول عليهم جماهير الفريق خلال الفترة المقبلة، إذا ما عادوا لتدعيم صفوف الأحمر، خاصة أن اللاعبين الثلاثة أصحاب قدرات فنية عالية لا يختلف عليها أحد، كما أن الفريق ينتظر حسم بطولة الدورى فى الجولات الأربعة المقبلة من عمر الدورى بجانب خوض غمار نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

حسين الشحات أجرى جراحة "الفتاق" يوم 21 يونيو الماضى، وبدأ منذ أيام مرحلة التأهيل من هذه الجراحة وسيكون جاهزاً لمباراة الوداد بنسبة كبيرة، وربما يعود لقائمة الاهلى فى مباراة أو اثنتين ببطولة الدروى قبل مواجهة الوداد يوم 26 سبتمبر الجارى بالمغرب فى مواجهة الذهاب.

أما صالح جمعة فخرج أخيراً من "ثلاجة" السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الذى سبق وطالب بالاستغناء عنه، قبل أن يُقرر منحه فرصة ثانية لتقديم نفسه من جديد للجماهير بشرط الالتزام والاجتهاد، وظهر صالح لمدة عشر دقائق فى مباراة المصرى السبت قبل الماضى بالدورى التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، ورغم أن فايلر استبعده من مباراة دجلة أمس الأول الجمعة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، إلا أن اللاعب مازال لديه فرصة كبيرة للعودة لقائمة الفريق وتقديم الكثير باعتباره صاحب قدرات عالية يعرفها الجمهور جيداً ويثق فيها ويدعمها.

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ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لمحمود كهربا الذى ينتهى إيقافه من قبل اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر فى مباراة حرس الحدود غدا، الاثنين، ويتطلع فايلر لتجهيزه للمباريات المقبلة محلياً وأفريقياً فى ظل الإمكانيات الخاصة التى لا يختلف عليها أحد.



