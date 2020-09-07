حبس طبيب متهم بحيازة منشطات وأدوية مهربة من الخارج فى الجيزة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 9167 عبوة أدوية ومنشطات مهربة من الخارج وغير خالصة الرسوم الجمركية داخل مركز طبى بالجيزة. تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (9167) عبوة أدوية ومنشطات مهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المُستحقة للخزانة العامة للدولة ، داخل (مركز طبى - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) يديره طبيب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة. كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية محلية الصنع بداخل مخازن غير مرخصة "جارى حصرها"، بقصد بيعها بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وجارى التنسيق مع الجهات المختصة لتشكيل لجنة لتحديد قيمة المضبوطات وتقدير الرسوم الجمركية والضرائب المُستحقة عليها للخزانة العامة.



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