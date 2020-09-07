تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى بولاق الدكرور 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما فى بولاق الدكرور، وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في منطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن خلافات زوجية بين الطرفين دفعت الزوج لأن يسدد عدة طعنات نافذة لزوجته، ما أسفر عن مقتلها.
وتابعت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المتهم والمجني عليها بسبب عدم قيام الأول بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات المنزل، وعزوفه عن العمل لفترة طويلة، ويوم الواقعة حدثت مشادة عنيفة بين الطرفين بسبب ذلك، دفعت الزوج لأن يستل سكينًا ويوجه لزوجته طعنة نافذة في منطقة الرقبة أسفرت عن وفاتها في الحال.
وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل، بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن ربة منزل قتلها زوجها، بسبب خلافات أسرية، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها طعنات بسلاح أبيض لها، مما أسفر عن مقتلها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
وذكر شهود عيان أن المتهم حاول قتل ابنتيه، عقب قتله زوجته، وتم السيطرة عليه وضبطه.
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