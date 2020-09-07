تشييع جثمان الراحلة عايدة كامل ورجاء حسين أبرز الحضور.. صور

شيع منذ قليل جثمان الفنانة عايدة كامل من أمام أحد المستشفيات بأكتوبر، وحرص على الحضور الفنانة رجاء حسين وعدد من أقارب الراحلة التي توفيت منذ ساعات قليلة داخل المستشفى، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما، وتم دفنها فى مدافن الأسرة بـ6 أكتوبر بطريق الواحات.

صور من تشييع جثمان عايدة كامل

صورة من جنازة الفنانة عايدة كامل

اثناء تشييع جثمان الراحلة عايدة كامل

اثناء تشييع جثمان عايدة كامل

اقارب الفنانة عايدة كامل اثناء تشييع جثمانها

اقارب الفنانة عايدة كامل

اقارب عايدة كامل اثناء تشييع الجثمان

الفنانة رجاء حسين فى جنازة عايدة كامل

تشييع جثمان الفنانة عايدة كامل Advertisements

تشييع جثمان عايدة كامل

توديع جثمان عايدة كامل

جثمان الفنانة عايدة كامل

جنازة الراحلة عايدة كامل

جنازة الفنانة عايدة كامل

رجاء حسين فى جنازة عايدة كامل وكانت الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة كامل قد طلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها خلال الوعكة الصحية التى مرت بها فى منتصف شهر أغسطس الماضى بها، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "أنا فى طريقى للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردنى إلى ابنى وأسرتى وكل حبايبى".



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