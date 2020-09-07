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تشييع جثمان الراحلة عايدة كامل ورجاء حسين أبرز الحضور.. صور

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شيع منذ قليل جثمان الفنانة عايدة كامل من أمام أحد المستشفيات بأكتوبر، وحرص على الحضور الفنانة رجاء حسين وعدد من أقارب الراحلة التي توفيت منذ ساعات قليلة داخل المستشفى، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما، وتم دفنها فى مدافن الأسرة بـ6 أكتوبر بطريق الواحات.

صور من تشييع جثمان عايدة كامل
صور من تشييع جثمان عايدة كامل

 

صورة من جنازة الفنانة عايدة كامل
صورة من جنازة الفنانة عايدة كامل

 

اثناء تشييع جثمان الراحلة عايدة كامل
اثناء تشييع جثمان الراحلة عايدة كامل

 

اثناء تشييع جثمان عايدة كامل
اثناء تشييع جثمان عايدة كامل

 

اقارب الفنانة عايدة كامل اثناء تشييع جثمانها
اقارب الفنانة عايدة كامل اثناء تشييع جثمانها

 

اقارب الفنانة عايدة كامل
اقارب الفنانة عايدة كامل

 

اقارب عايدة كامل اثناء تشييع الجثمان
اقارب عايدة كامل اثناء تشييع الجثمان

 

الفنانة رجاء حسين فى جنازة عايدة كامل
الفنانة رجاء حسين فى جنازة عايدة كامل

 

تشييع جثمان الفنانة عايدة كامل
تشييع جثمان الفنانة عايدة كامل

 

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تشييع جثمان عايدة كامل
تشييع جثمان عايدة كامل

 

توديع جثمان عايدة كامل
توديع جثمان عايدة كامل

 

جثمان الفنانة عايدة كامل
جثمان الفنانة عايدة كامل

 

جنازة الراحلة عايدة كامل
جنازة الراحلة عايدة كامل

 

جنازة الفنانة عايدة كامل
جنازة الفنانة عايدة كامل

 

رجاء حسين فى جنازة عايدة كامل
رجاء حسين فى جنازة عايدة كامل

 

وكانت الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة كامل قد طلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها خلال الوعكة الصحية التى مرت بها فى منتصف شهر أغسطس الماضى بها، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "أنا فى طريقى للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردنى إلى ابنى وأسرتى وكل حبايبى".

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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