جميلة الجميلات.. موقع عالمى يختار أجمل 10 مسلمات لعام 2020.. الشيخة مهرة ابنة حاكم دبى فى المركز التاسع.. جيجى وبيلا حديد يحتلان المركزين الـ5 والـ6.. وروان بن حسين تثير الجدل بعد تواجدها فى المرتبة الثانية

أعلن موقع FillGap العالمى الترفيهي عن قائمة بأسماء أجمل 10 وجوه لنساء مسلمات من بين نساء العالم لعام 2020، معتمدًا في اختياراته علي معاير معينة أبرزها الموهبة، الجمال، الشخصية الجذابة من دول مختلفة حول العالم، وتضم القائمة مجموعة من أشهر النساء المسلمات على المستوي الفني و السياسي والثقافي من جميع أنحاء العالم.



القائمة

واحتلت الشيخة مهرة، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المركز التاسع في قائمة أجمل 10 وجوه لفتيات مشهورات مسلمات في العالم لعام 2020، فيما تصدرت الفنانة التركية الشابة، هاندا آرتشيل، القائمة وهي ممثلة موهوبة وجميلة وعارضة أزياء، من مواليد 24 نوفمبر 1993.





الشيخة مهرة

واحتلت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، المركز الثاني، وقد أثارت الجدل بعد رد فعلها علي وجودها بالقائمة قائلة :" اليوم قعدت من النوم على لقب ثاني أجمل امرأة مسلمة على مستوى العالم..مع إنه مو شيء الواحد يفتخر فيه.. بس شيء يفرح كل بنت تحب إن ينقال عنها جميلة".



روان بن حسين

وفي المركز الثالث جائت الممثلة التركية فهرية أفجان، وحلت الفنانة التركية أيضا مريم أوزرلي، بالمركز الرابع، وهي من مواليد 12 أغسطس 1983 في مدينة كاسل بألمانيا ، لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية، ولديها شقيقين أكبر منها سناً بجانب أخت كبرى أيضاً، والتي أشتهرت في العالم العربي بأسم السلطانة هيام.

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فهرية افجان



مريم أوزرلي

وجاءت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد في المركز الخامس، وشقيقتها، بيلا حديد، في المركز السادس، أما المركز السابع فكان من نصيب الممثلة الإيرانية، بهارة كيان أفشار.



جيجي وبيلا حديد



بهارة كيان أفشار

كما جاءت الممثلة الهندية، عارضة الأزياء، زارين خان، المركز الثامن، وجاءت في المركز العاشر فنانة وعارضة أزياء من بنجلادش تدعى مهزابيان شودري.



زارين خان



مهزابيان شودري



