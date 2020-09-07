أسوان يهدد بالانسحاب من الدورى حال تكرار الأخطاء التحكيمية

أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، والمشرف العام على الكرة، أن فريقه تعرض لظلم فادح فى المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التحكيمية، وقال أمين فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "أصدرنا بيانا لتوضيح أننا تعرضنا للظلم، والبعض لا يشعر بذلك، نحن النادى الوحيد الذى يلعب خارج أرضه".

وأضاف أمين، "قدمنا تنازلات كبيرة لمساعدة المنظومة الرياضية فى عودة مسابقة الدورى بعد جائحة فيروس كورونا، ولم نشعر بوجود تقدير من جانب البعض، لا أريد الحصول على تعويضات، ولكن نريد الحصول على حقوقنا، نبحث فقط عن العدالة، وفى مباراة بيراميدز كنا نستحق ضربة جزاء واضحة، وكانت النتيجة (1-1)".

وتابع عضو مجلس إدارة أسوان، "أصدرنا بيانا رسميا، وتظلمنا ضد الحكام، وتحدثنا مع أعضاء اللجنة الخماسية، لو استمرت الأخطاء سننسحب من بطولة الدورى، لو كانت هناك نية مبيتة من أجل هبوط أسوان لن نكمل المباريات، لأن الاستمرار سيكون إهدارا للمال العام".

وأضاف مصطفى أمين، "لو تكررت تلك الأخطاء سنفكر جديا فى الانسحاب، سنواجه الإنتاج الحربى وطنطا فى المباراتين القادمتين، ولو فزنا فى لقاء سموحة كنا سنصل إلى مركز جيد، خسارة نقطتين أمام سموحة أثر علينا كثيرا".

وأضاف أمين، "أغلقنا صفحة لقاء سموحة، وتعرضنا لظلم أمام بيراميدز وسموحة، وحال تكرار الخطأ ستكون "التالتة تابتة"، سنقوم بالانسحاب من الدورى، متفائلون بالبقاء فى الدورى الممتاز".