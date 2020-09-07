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آخر موعد لتسجيل طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية 12 منتصف الليل

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يغلق الموقع الرسمى للجامعات الأهلية فى تمام الساعة 12 من منتصف الليل لليوم الإثنين باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة. 

 

كان الموقع الرسمى للجامعات الأهلية، أنه تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا الإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة وإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على آلاف الطلبات التي وردت لنا، فقد تقرر مد موعد التقدم إلى منتصف ليل الإثنين 7 سبتمبر 2020، بعد أن كان مقرر له يوم 2 سبتمبر.

 

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ومن المقرر أن  تبدأ اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الانجليزية) خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.

 

ومن المقرر، أن تنطلق الدراسة العام الأكاديمى الدراسى 2020 /2021 فى 3 جامعات أهلية وهى جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثاء بجنوب سيناء، بالإضافة إلى جامعة العلمين الدولية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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