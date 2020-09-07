برة الملعب.. شريف إكرامى: الكرة منعتنى من العمل الدبلوماسى وهوايتى القراءة

بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق.

لو لم يلعب شريف إكرامى حارس مرمى ماذا كان سيعمل؟

كنت سـأسلك المجال الدبلوماسى نظراً لكوني خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

فكرت فى أى وقت فى امتهان المجال السياسي؟

لم يتسن لى ذلك نظراً لحبى الشديد لكرة القدم واحترافى لها فى سن صغيرة، فكان بالنسبة لى التفكير فى أى شيء أخر غير كرة القدم أمر صعب للغاية.

هل من الممكن أن نرى نجلك "ياسين" لاعب كرة؟

لو ياسين حابب ويملك الرغبة الحقيقة فى لعب كرة القدم سأساعده وأقف فى ظهره، بس بصراحة سأكون مشفق عليه بشكل كبير.

وفى أى مركز سيلعب؟

بالطبع حارس مرمى وعلق ضاحكا: "العائلة عندنا مش بتجيب غير حراس مرمى".

ما هى هوايات شريف إكرامى بعيداً عن كرة القدم؟

مؤخراً القراءة بشكل كبير، ولا يوجد عندى أى هوايات أخرى.

أول مرتب حصل عليه شريف اكرامى؟

كان 750 جنيها أثناء وجودى فى ناشئى الأهلي.

وماذا عن سعر أول سيارة اقتنيتها؟

كنت مشاركا فى ثمنها مع والدتي وكان ثمنها 40 ألف جنيه، دفعت منها 10 آلاف جنيه فقط ووالدتى دفعت الباقي.

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شريف إكرامى تعرض للسرقة من قبل؟

ياااه كثيرا.

وما هو أبرز شيء سرق منك؟

أتسرق مني موبايلات و"لاب توبات"، كما أننى مريض بالنسيان، فكثيراً ما أنسى ساعتي أو نظارتى أو ما شابه.

شريف إكرامى هادى ولا عصبي؟

هادي جداً.

ما هى الأكلة التى يضعف أمامها شريف إكرامى؟

بصراحة بضعف أمام كل الأكل، ولكنى أملك نظاما صارما حتى لا يؤثر الأمر على مردودى فى اللعب، بأكل اللى يفيدنى وربنا يستر بعد ما أعتزل.

وما هى الأكلة التى لا تحبها؟

الكوارع والعكاوى وما شابه.

ما هى أول رحلة طيران لك؟

من زمان سنة 1993 كابتن إكرامي والدى كان شغال فى السعودية وسافرنا معه.

وما هى أصعب رحلة طيران؟

عندما توجهنا لمواجهة القطن الكاميرونى فى جاروا وكانت طائرة خاصة صغيرة جداً "آخرها كان يودينا شرم الشيخ"، بالإضافة إلى أنه أثناء عودتنا حدث عطل فى أحد المحركات ودخل دخان كثيف داخل الطائرة، وهذا الموضوع لم يثر إعلامياً حتى لا يصدروا توتر للجماهير، وهبطنا فى أسوان 6 ساعات وغيرنا الطائرة.

ما هو الموقف الذى لا تنساه خلال مسيرتك مع كرة القدم؟

هناك العديد من المواقف ولكن هناك موقف لا أحد يعرفه عندما كنت فى ناشئين الأهلى كنت العب أحياناً مع أخي أحمد رحمة الله عليه عندما يتم تصعيدي لفريقه، وفى أحد المباريات فوجئت بالدفع بي أساسيا على حساب أحمد، ولكنه تأثر جداً، خاصة أنها كانت أخر سنة له فى النادي، ومن حقه لعب كل المباريات، وأنا كان لازال أمامي 3 سنوات، وهو ما أثر فى نفسيتي كثيراً وتساقطت دموعي.

