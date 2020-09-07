لجنة فيضان السودان: انخفاض بمنسوب النيل الأزرق.. والأبيض فى أعلى مستوياته

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، أن منسوب الخرطوم سجل اليوم الإثنين 17.65 متر، متجاوزة أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ39 سم، وأقل ب 1 سم عن الأمس، وسوف ينخفض غدا فى حدود 3 سم، بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.37متر) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ30 سم، و من المتوقع أن تنخفض بمقدار 1 سم ليوم غدا الثلاثاء بينما باتت مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء فى أعلى مستوياتها.





وقالت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم، أن متوسط الأمطار التى هطلت فى أعلى حوض النيل الازرق خلال الأيام من 3 وحتى 5 سبتمبر كانت 6 و8 و5 ملم على التوالى مما يؤدى إلى انخفاض فى وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد الثلاثاء، ليكون الوارد فى حدود 750 مليون متر مكعب، بينما كان متوسط الأمطار فى حوض العطبراوى فى يومى 4و5 سبتمبر 13 و7 ملم على التوالى والتى سوف تؤدى إلى إنخفاض فى وارد العطبراوى فى حدود 110 مليون متر مكعب.



جدول مناسيب النيل

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن محطة مدنى سجلت اليوم 20.54 متراً ويتوقع أن تسجل غدا الثلاثاء 20.50 مترا وتنخفض الأربعاء الى 20.45 متراً، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.15 مترا ،وتصل يوم غدا الثلاثاء الى 19.10 مترا، وتوقعت اللجنة أن تنخفض المناسيب فى الخرطوم غدا إلى 17.62 مترا وتوالى الانخفاض يوم الأربعاء إلى منسوب 17.61 مترا ،بينما يتوقع ان تنخفض المناسيب فى محطة شندى غدا الثلاثاء لتسجل 18.36 مترا وتوالى الانخفاض يوم الاربعاء لتسجل 18.34 متراً ،وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.28 مترا،وتسجل يوم غد 16.23 متراً،بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.21 مترا وترتفع غدا الى 15.28 متراً.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

