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طبيب الإسماعيلى يكشف مصير محمد هاشم وأحمد أيمن من مواجهة الأهلى

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أكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد هاشم، قلب دفاع الفريق، يعانى من إجهاد فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته بلقاء مصر المقاصة بالجولة الماضية، لذا تم استبعاده من مواجهة نادى مصر اليوم، بينما أحمد أيمن لاعب الفريق تعرض لجذع قوى من الكاحل وتم وضع قدمه بالجبس قبل أن يتخلص منه أمس، وهناك محاولات مكثفة لتجهيزه لمباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلى والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الإسماعيلى نظيره نادى مصر فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسماعيلية بختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من مصر المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل نادى مصر مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

وتبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول لأحمد العجوز ومحمد حمص في القيادة الفنية للإسماعيلى بشكل مؤقت لحين قدوم المدرب الاجنبى ومخطط الأحمال عقب قبول اعتذار أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة من قيادة الفريق الأصفر ، ويسعى الاسماعيلى لتجاوز المحنة الصعبة التي يعيشها عن طريق خطف فوز يساهم في إنقاذ الفريق من شبح الهبوط

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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