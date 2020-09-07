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إحباط محاولة راكب تهريب نقد أجنبى أثناء سفره للإمارات عبر مطار القاهرة

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أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب نقد أجنبى يقدر بقيمة 12 ألف دولار و3 آلاف يورو، مع راكب مسافر إلى دولة الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. 

 

أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب المسافرين وبالتفتيش على جهاز كشف الأجسام عثر بين طيات ملابسه الذي يرتديها على مبلغ مالي يقدر بقيمة 12 ألف دولار و3 آلاف يورو، مخالفا بذلك قانون النقد المصري. 

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وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.

 


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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