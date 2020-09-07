أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب نقد أجنبى يقدر بقيمة 12 ألف دولار و3 آلاف يورو، مع راكب مسافر إلى دولة الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب المسافرين وبالتفتيش على جهاز كشف الأجسام عثر بين طيات ملابسه الذي يرتديها على مبلغ مالي يقدر بقيمة 12 ألف دولار و3 آلاف يورو، مخالفا بذلك قانون النقد المصري.
وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إحباط محاولة راكب تهريب نقد أجنبى أثناء سفره للإمارات عبر مطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.