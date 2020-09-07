ايفانكا ترامب تحتفل بعيد العمال فى الولايات المتحدة برسالة خاصة

حرصت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتفال بمناسبة عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حسابها على موقع تويتر، حيث كتبت احتفالاً بتلك المناسبة : " عيد عمال سعيد، نحتفل اليوم بالعمال الدؤوبين، في الماضي والحاضر، الذين يجعلون هذا البلد عظيماً".



ايفانكا ترامب

وحرصت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، فى وقت سابق على مشاركة متابعيها بجزء من زيارتها اليوم في منطقة بارنستورنج التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية لدعم والدها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وظهرت ابنه الرئيس الأمريكي في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تخوض جولات داخل أحد المصانع في مقاطعة لانكستر ومقاطعة تشيستر ومقاطعة باكز، لحث الأمريكيين لانتخاب ترامب لولاية ثانية.

على جانب آخر، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب: نجاحنا بتطبيع العلاقات الاقتصادية بين كوسوفو وصربيا خطوة حيوية للسلام، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

كان ترامب، قد أعلن عن اتفاق بين كوسوفو وإسرائيل على تطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية.

