أهم الاخبار

ايفانكا ترامب تحتفل بعيد العمال فى الولايات المتحدة برسالة خاصة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

حرصت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتفال بمناسبة عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حسابها على موقع تويتر، حيث كتبت احتفالاً بتلك المناسبة : " عيد عمال سعيد، نحتفل اليوم بالعمال الدؤوبين، في الماضي والحاضر، الذين يجعلون هذا البلد عظيماً".

 


ايفانكا ترامب

 

وحرصت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، فى وقت سابق على مشاركة متابعيها بجزء من زيارتها اليوم في منطقة بارنستورنج التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية لدعم والدها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

Advertisements

وظهرت ابنه الرئيس الأمريكي في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تخوض جولات داخل أحد المصانع في مقاطعة لانكستر ومقاطعة تشيستر ومقاطعة باكز، لحث الأمريكيين لانتخاب ترامب لولاية ثانية.

على جانب آخر، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب: نجاحنا بتطبيع العلاقات الاقتصادية بين كوسوفو وصربيا خطوة حيوية للسلام، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

كان ترامب، قد أعلن عن اتفاق بين كوسوفو وإسرائيل على تطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ايفانكا ترامب تحتفل بعيد العمال فى الولايات المتحدة برسالة خاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا