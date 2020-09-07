صربيا وكوسوفو تلتزمان بالمشاركة فى محادثات الاتحاد الأوروبى بشأن تطبيع العلاقات

التزمت صربيا وكوسوفو بالمشاركة فى محادثات بوساطة الاتحاد الأوروبى بشأن تطبيع علاقاتهما المتوترة، وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي - في بيان مشترك نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إنهما يوليان أهمية قصوى من أجل تكامل الاتحاد الأوروبي ولمواصلة العمل بشأن حوار بلجراد - بريشتينا، الذي ييسره الاتحاد الأوروبي، والذي يعد عنصرا مهما لمسيرة كل منها في الاتحاد الأوروبي".

ونقل البيان المشترك الصادر عن مكتب رئيس السياسة الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن وفوتشيتش وهوتي تأكيدهما الالتزام بمضاعفة جهودهما مجددا لضمان مزيد من التوافق، وأوضحا أن الوثائق التي تمت الموافقة عليها مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن، المبنية على الالتزامات السابقة المتعلقة بالحوار الذي أجراه الجانبان، قد توفر إسهاما مفيدا للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم قانونا بشأن تطبيع العلاقات. وكان البيان المشترك قد تم إصداره قبل جولة من المحادثات بين الجانبين برئاسة بوريل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

تجدر الإشارة إلى أن كوسوفو كانت قد أعلنت، من جانب واحد، استقلاليتها عن صربيا في عام 2008، أي بعد نحو عقد من إرسال بلجراد قوات إلى البلاد التابعة لها سابقا لقمع انتفاضة أطلقها الإنفصاليون ذوي الأصول الألبانية، كما رفضت صربيا الاعتراف بدولة كوسوفو وتصاعدت حدة التوترات بينهما منذ ذلك الحين.

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