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تجديد حبس المتهمين بقتل عامل قبل زفافه فى مركز الدلنجات بالبحيرة 15 يوما

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قررت محكمة الدلنجات الجزئية بالبحيرة، تجديد حبس 3 أشخاص منهم فتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل عامل قبل زفافه، وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد كشفت لغز اختفاء شاب قبل حفل زفافه في ظروف غامضة، وتبين قيام خطيبة المجنى عليه ونجل عمتها وصديقه بالاشتراك فى الجريمة.

 

وقامت خطيبة المجنى عليه وابن عمتها واحد اصدقائه باستدراجه لتوصيله إلى مكان عمله بالقاهرة وتم تخديره وقتله باستخدام آلة حادة وإلقاء جثته بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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