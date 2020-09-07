تجديد حبس المتهمين بقتل عامل قبل زفافه فى مركز الدلنجات بالبحيرة 15 يوما

قررت محكمة الدلنجات الجزئية بالبحيرة، تجديد حبس 3 أشخاص منهم فتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل عامل قبل زفافه، وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد كشفت لغز اختفاء شاب قبل حفل زفافه في ظروف غامضة، وتبين قيام خطيبة المجنى عليه ونجل عمتها وصديقه بالاشتراك فى الجريمة.
وقامت خطيبة المجنى عليه وابن عمتها واحد اصدقائه باستدراجه لتوصيله إلى مكان عمله بالقاهرة وتم تخديره وقتله باستخدام آلة حادة وإلقاء جثته بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة.
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