غادة عادل تتساءل على إنستجرام .."إمتى البنات تبطل تخاف وكل متحرش ياخد جزاءه"

تساءلت الفنانة غادة عادل على إنستجرام " متى البنات والستات تعيش فى أمان وكل متحرش ياخد جزاءه ويبقى عبرة ، وذلك فى معرض حديثها عن أحد أصدقائها المتهم فى قضايا تحرش- تحديث

تعليق غادة عادل جاء على بوست للإعلامية كارين فهمى التى كتبت "صديقى وطول عمرة جدع وبيخاف علينا زى إخواته.. يا ريت العدالة تظهر لأنه يستاهل كل خير وإن شاء الله هيطلع بعد التحريات ما تاخد مجراها والمذنبون ياخدوا العقاب العادل"

ثم أضافت "إحنا مستنين العدالة والحفاظ على إن البنات والستات يبطل عندهم خوف وكل مغتصب ومتحرش ياخد عقاب علشان يبقى عبرة لغيره، القضية قضية اغتصاب وجماعي، ومن جهتها اكتفت غادة عادل بكتابة : "يا رب" .

وكانت النيابة العامة، أمرت فى وقت سابق بحبس ثلاثة متهمين وإخلاء سبيل آخرِين على ذمة التحقيق معهم في وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيق في واقعة التعدي على فتاة بأحد الفنادق الشهيرة

كما أمرت النيابة العامة، بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على الفتاة نفسها.

