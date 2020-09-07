إكرامى يرد على نادر شوقى حول صفقة رمضان: "كنت فاكر كلامى ومصداقيتى كفاية"

رد شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلى السابق، على تصريحات نادر شوقى وكيل اللاعبين بشأن دوره فى انتقال رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق لصفوف بيراميدز بعد انتهاء الاعارة، وكتب شريف إكرامى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لم أكن أتمنى أن يؤكد صحة كلامى أطراف أخرى، وتوقعت أن يكون رصيد مصداقيتى لدى الجماهير كافيا".

وأكد شريف إكرامى، فى وقت سابق، أنه لم يكن يعلم بوجود عرض من بيراميدز لضم رمضان صبحى زوج شقيقته، مشددا على أنه لم يكن له أى دور فى إقناع اللاعب بالرحيل عن الأهلى وارتداء قميص بيراميدز.



تغريدة اكرامى

وكان نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى السابق، قال إنه كان أول الأشخاص الذين أخبروا شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق بعرض بيراميدز لضم رمضان صبحى صانع ألعاب هدرسفيلد الإنجليزى.

وقال شوقى فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "تفاصيل العلاقة بينى وبين رمضان صبحى أمر خاص لا يحق لأحد سؤالى عنها، ولن أتحدث فيها، وفسخنا عقد الوكالة لاختلاف التوجه، وانتقاله إلى بيراميدز لا يحتاج وكيل أعمال، كنت وكيله قبل ذلك لمحاولة إيجاد عرض احترافى ولكنه الآن قرر البقاء فى مصر.

وأضاف شوقى، "البعض قال إننى أريد إبقاءه فى الأهلى بالعافية، ولكن هذا لم يحدث، وليس معنى انتهاء التعاقد أن أخرج أتحدث عنه بسوء، ما أعلمه جيداً أننى كنت من أول الناس الذين كلموا شريف إكرامى وأخبرته عن أمر انتقال رمضان إلى بيراميدز، ورد فعله أكد أنه فوجئ بأنه لم يكن يعلم أى شىء عن الأمر، ولا أعرف ما حدث خلف الكواليس".

واختتم نادر شوقى تصريحاته قائلا، "علاقتى بأحمد فتحى عادية لا يوجد هناك أمر نتحدث فيه، وفسخ الوكالة أمر طبيعى مثل انتهاء علاقة اللاعب بناديه، ولا أعتقد أننى أو رمضان وفتحى سنعمل مع بعض مجدداً، والرغبة موجودة من الطرفين بعدم العمل مع بعضنا البعض من جديد، لا أحب أن أكون موجود فى مكان ولا يكون لى دور.

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فى سياق متصل، يعقد فى السادسة مساء اليوم، الأثنين، نادى بيراميدز، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة استاد الدفاع الجوى، للإعلان عن إتمام التعاقد مع رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى، لمدة 5 سنوات مقبلة، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفى عدد من المسئولون بالنادى السماوى على رأسهم ممدوح عيد المدير التنفيذى وعمرو بسيونى مدير التعاقدات.

وإجتاز رمضان صبحى الكشف الطبى الذى خضع له أمس، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.

كما أن رمضان صبحى، سيظهر فى المؤتمر الصحفى بـ"نيو لوك" بعدما تخلى اللاعب عن قصة "الضفيرة" التى كان ظهر بها مع الأهلى عقب عودة التدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

وفضل رمضان صبحى تغيير قصة شعره والتخلى عن "الضفيرة"، وقام اللاعب بتصوير "برومو" الإعلان بقميص بيراميدز الأربعاء الماضى بعدما قص الضفيرة، ومن المنتظر أن يظهر بقصة شعر جديدة خلال المؤتمر الصحفى غدًا.

وشارك رمضان صبحي مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.