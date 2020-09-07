رمضان صبحى يضع بندا مثيرا فى عقده الخرافى مع بيراميدز على خطى السعيد

أصبح رمضان صبحى هو أغلى لاعب فى تاريخ الكرة المصرية بعد انتقاله الرسمى لبيراميدز لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد شرائه من ناديه هدرسفيلد الإنجليزى ورفض اللاعب الاستمرار فى الأهلى بشكل نهائي.

ووقع رمضان صبحى عقدا لبيراميدز لمدة 5 مواسم على أن يحصل طوال مدة التعاقد بجانب المكافآت على ما يقرب من 200 مليون جنيه، وذلك قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى مساء اليوم الاثنين عقب تخطى اللاعب الكشف الطبي.

ولمعرفة البند الذى أصر على وضعه في عقده مع بيراميدز من هنا



ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الصحفى لنادى بيراميدزلتقديم أحدث صفقاته بالإعلان عن التعاقد رسميًا مع رمضان صبحى، مساء اليوم الاثنين، بقاعة استاد الدفاع الجوى، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل وكواليس الصفقة التى أحدث ضجة ضخمة فى الشارع الرياضى بمصر.

كما أن رمضان صبحى، سيظهر فى المؤتمر الصحفى بـ"نيو لوك" بعدما تخلى اللاعب عن قصة "الضفيرة" التى كان ظهر بها مع الأهلى عقب عودة التدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

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وفضل رمضان صبحى تغيير قصة شعره والتخلى عن "الضفيرة"، وقام اللاعب بتصوير "برومو" الإعلان بقميص بيراميدز الأربعاء الماضى بعدما قص الضفيرة، ومن المنتظر أن يظهر بقصة شعر جديدة خلال المؤتمر الصحفى غدًا.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.



