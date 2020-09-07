كشف لغز وجود جثة شاب فى حفرة انهارت عليه الرمال أثناء البحث عن آثار بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، فى كشف غموض العثور على جثة شاب داخل حفرة في الأراضي الزراعية بقرية الرجدية دائرة مركز طنطا.

وتوصلت التحريات برئاسة الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، بقيام 5 أشخاص بالتنقيب بحثًا عن مقبرة أثرية داخل أرض زراعية بقرية الرجدية بدائرة مركز طنطا، وأثناء الحفر انهارت الرمال على أحدهم وسقط فى الحفرة ولقى مصرعه.

وتمكنت قوات الإنقاذ البرى من انتشال الجثة، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الحادث ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم القبض على 4 أشخاص وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

