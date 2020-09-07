فيديو.. فضيحة جنسية بمعسكر منتخب إنجلترا

تعرض فيل فودين لاعب مانشستر سيتى وماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد الانجليزى، لفضيحة مدوية، تهددهما بالطرد من المنتخب الإنجليزى، بعد جلبهما فتيات لمعسكر الأسود الثلاثة فى أيسلندا، عقب الفوز على أيسلندا فى مباراة الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، المستحدثة من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، لتعزيز المنافسة بين المنتخبات.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن فيل فودين وماسون جرينوود قد يتعرضا لإجراءات تأديبية من جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزى بعد ظهور لقطات للزوجين يُزعم أنهما نشرا بواسطة الفتيات اللاتى جلبهن اللاعبان إلى فندق الفريق في أيسلندا، حيث إن اللاعبين ظهرا فى الفيديو غير ملتزمين بقواعد الحجر الصحى، ومن المحتمل أيضًا أن يكون هذا السلوك مخالف للقواعد السلوكية للاتحاد الإنجليزي للاعبين أثناء أداء الواجب الدولي.

ويظهر اللاعبان في مقطع الفيديو القصير يرتديان ملابس المنتخب الإنجليزى التدريبية الجديدة ما ينفى احتمال تصوير الفيديو فى وقت سابق، ومن المحتمل أن يكون اللاعبان في حالة حرجة مع الإدارة حاليا.

وكانت أول مباراة للاعب وسط مانشستر سيتي فودين مع المنتخب الإنجليزى ضد أيسلندا مساء السبت والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بهدف نظيف، في أول ظهور دولي له، بينما شارك جرينوود في المباراة ذاتها من مقاعد البدلاء في ظهوره الدولى الأول أيضا.

وغاب الثنائي عن تدريبات إنجلترا يوم الإثنين ولم يتضح بعد ما إذا كانا سيواجهان أي عقوبة من قبل اتحاد الكرة، ولكن من المتوقع استبعادهم من المعسكر وعدم تواجدهم في تشكيل مباراة الدنمارك المحدد لها غدا الثلاثاء.

من المقرر أن يواجه رئيس إنجلترا جاريث ساوثجيت وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الاثنين ، حيث من المرجح أن يجيب على أسئلة حول سلوك فودن وجرينوود.

وقالت إحدى الفتيات في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "سناب شات" الذي يُزعم أنه تم تصويره في غرفة الفندق: "لم تكن لدينا أي فكرة عن قواعد الحجر الصحى هذه ، وإنهم أيضا لم يخبرونا أبدًا أننا لا نستطيع التقاط الصور".

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وادعت فتاة أخرى أنها أبلغت اللاعبين بأنها ستداول الصور عبر "سناب شات"، ولكنهم لم يفتحوها، كما زعمت أنها كانت على علاقة بأحدهم لبضعة أيام قائلة "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني كنت أتحدث مع أحدهم لبضعة أيام، ولن أقول أين".



جرينوود وصديقته



جاريث ساوثجيت وجرينوود



فودين وجرينوود



فودين وجرينوود



