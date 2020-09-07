العاهل الأردنى والرئيس اللبنانى يبحثان هاتفيا العلاقات المشتركة وتطورات المنطقة

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين، هاتفيا، مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتطورات في المنطقة.

وأكد العاهل الأردني - خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن بلاده تقف إلى جانب لبنان، وتحرص على مواصلة تقديم كل أشكال المساعدة لدعم شعبه الشقيق ومساندته في الظرف الصعب الذي يمر به.

وفى شأن أخر، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، "الوكالة الوطنية للاعلام" ، إنه سمع أصوات إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة، لم تعرف أسبابه بعد.

ويشهد مخيم عين الحلوة من حين لأخر حوادث إطلاق نار بين سكانه نتيجة للخلافات الشخصية وغيرها من الخلافات.

وتأسس مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بالقرب من مدينة صيدا في عام 1948 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إيواء اللاجئين من مدن عمقة وصفورية وشاب وتايتابا والمنشية والسميره والنهر والصفصاف وحطين وراس الأحمر والطيرة