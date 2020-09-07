إسبانيا تعلن تسجيل أكثر من نصف مليون حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت إسبانيا عن تسجيل أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قالت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، إن إسبانيا تخسر 40 مليون سائح و50 مليار يورو بسبب فيروس كورونا، وذلك بداية من يناير وأغسطس، نتيجة للقيود والإجراءات الاحترازية المشددة التى تم فرضها فى بلدان مختلفة فى أوروبا، وحظر بعض الدول الأوروبية السفر إليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن خوف المسافرين من العدوى هو سبب آخر يفسر الانخفاض الحاد في الرحلات الدولية، والتي حلت محلها رحلات أخرى داخل الدولة، رغم أنهم في حالة إسبانيا لا يعوضون بأي وسيلة الانخفاض الحاد في الدخل الناتج من غياب الأجانب.

فى ظل عدم وجود أرقام رسمية لشهر أغسطس، والتي سينشرها المعهد الوطني للإحصاء (INE) في بداية أكتوبر، فإن إسقاط بيانات عام 2019 يسمح لنا بتوقع مثل هذه الانخفاضات، وفقا للصحيفة الإسبانية.

