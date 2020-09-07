روسيا تتعهد بتنفيذ أنبوب الغاز بين موسكو وبرلين رغم الصعوبات

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا، سيتم على الرغم من الصعوبات الناشئة حوله.

وقال نوفاك - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" - "هذا مشروع طويل الأجل، لذلك لا يمكننا القول أن مثل هذه المشاريع لم تعد ضرورية في ظل انخفاض مؤقت في الطلب على الغاز، هذا مشروع طويل الأجل لعدة عقود".

وذكرت القناة أنه تجري حاليا المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب للمشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.



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