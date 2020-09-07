تستخرج رخص القيادة داخل الوحدات المرورية، بمجموعة من الأوراق والإجراءات التي تستلزم استخراج الرخص للسائقين، وتكلفة الانتهاء من التراخيص داخل الوحدات بلغت 3100 جنيه للرخصة الجديدة و1200 جنيه لتجديد الرخص بعدما تم تخفيضها من 2400 جنيها. ويتم استخراج التراخيص بمجموعة من الإجراءات ومنها: 1-الترخيص بقسم المرور التابع لمحل إقامة مالك المركبة 2-يقدم طلب الترخيص المالك أو من ينوب عنه بتوكيل على نموذج 251 و 351 لأقسام المرور التى تستخدم الحاسب الآلى 3-مستند إثبات الشخصية بطاقة رقم قومى أو جواز سفر 4 - فى حالة الأجانب تعتمد بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة 5-فى حالة تعدد محال الإقامة للمالك تقديم مستند رسمى لإثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز تراخيص 6-تقديم سند الملكية أمثال فاتورة بيع معتمدة من قسم المرور بخاتم شعار الجمهورية فى حالى الإنتاج المحلى عقد بيع موثق من الشهر العقارى أو حكم قضائى نهائى يفصل فى ملكية المركبة أو إفراج جمركى من مصلحى الجمارك للمستورد أو سند ناقل للملكية من هيئات حكومية مع أوراق البيع بالمزاد العلنى أو حكم صادر بثبوت الوراثة مع شهادة الوفاة مع إقرار الورثة بما يختارونه مسئولا عن المركبة Advertisements 7-وثيقة التأمين الإجباري سارية مدة الترخيص 8-شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لغير السيارات الملاكي فى حالة استخدام سائق 9-نموذج الفحص الفنى مكتمل بمعرفة الفنيين ويشتمل نموذج الفحص البيئى وكذا نموذج فحص جهاز الإطفاء 10-سداد كافة الضرائب والرسوم المقررة 11-صرف اللوحات المعدنية وبعدها الرخصة المؤمنة 12-يجوز ترخيص السيارة الملاكى والدراجة النارية والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة لمده عام أو اتنين أو تلاتة أعوام حسب رغبة المالك بشرط عدم تجاوز موعد الفحص الفنى الدورى.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أسعار رخصة المرور الجديدة بـ 3100 جنيه والتجديد بـ 1200 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.