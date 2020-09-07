هدرسفيلد يعلن انتقال رمضان صبحى لبيراميدز دون الكشف عن قيمة الصفقة

أعلن نادى هدرسفيلد تاون الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن انتقال نجمه المصرى رمضان صبحى، لفريق بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، دون الكشف عن القيمة المادية للصفقة، ووكانت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن صفقة رحيل رمضان صبحى، عن هدرسفيلد، إلى فريق بيراميدز، وصلت قيمتها إلى 4.5 مليون إسترليني.

وأكد بيان النادى الإنجليزي، على أن اللاعب المصرى أكمل إجراءات انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز، مقابل رسوم غير معلنة.

وقال لى برومبى، المدير الرياضى في النادى: "لقد حاولنا احترام رغبات رمضان في سوق صعبة للغاية في مصر، ويسعدنا أننا توصلنا إلى ترتيب يناسب الطرفين، نتقدم بالشكر إلى بيراميدز، الذي كان محترفًا للغاية للتعامل معه طوال الوقت، والجميع في هدرسفيلد تاون يتمنى لرمضان كل التوفيق في المستقبل."

وانضم رمضان صبحى لصفوف فريق هدرسفيلد، في صيف عام 2018، قادما من فريق ستوك سيتي، قبل أن يخرج لموسم ونصف على سبيل الإعارة إلى النادى الأهلى.

وكان نادي بيراميدز، قد أعلن منذ قليل، عن تعاقده مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي، رسميًا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

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ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو تشويقي صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبًا في صفوف النادي.

ويعلن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب في مؤتمر صحفي عند دقات السادسة مساء بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.



