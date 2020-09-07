ريما ولا عادتها القديمة.. كهربا بين نار الاتهامات وجنة البطولات (فيديو)

فصول عده لأزمة محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، داخل جدران القلعة الحمراء وكان آخرها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خلال اشتباكه مع مجموعة شباب أثناء قضائه إجازته بالساحل الشمالى، ولكن تم اكتشاف أن الفيديو تم تصويره منذ أكثر من شهرين.
الأهلي سبق وأعلن عن عقوبة مالية قدرها مليون جنيه ضد كهربا بسبب ما بدر من اللاعب في مران الأربعاء الماضي ، وقام اللاعب بنشر فيديو واعتذر من خلاله لزملائه والجهاز الفني والإداري والجماهير.
وكان اللاعب قد نشر عبر مقطع فيديو نشرته الحسابات الرسمية للنادي الأهلي بمواقع التواصل الاجتماعي: "أعتذر لزملائي والفريق كله، اعتذر للشناوي أخي الكبير، وكل الجهاز الفني من أصغر فرد لأكبر فرد ومتقبل العقوبة فأنا ابن من أبناء النادي".
وأتم كهربا رسالته بـ: "وإن شاء الله نسعد الجمهور بالدوري وأفريقيا وأنا واحد من الجمهور وبإذن الله نفرحهم".
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