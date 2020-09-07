ابن النادى.. شاهد رد فعل جماهير الكرة على إعلان انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

أثار الفيديو التشويقى لتعاقد نادى بيراميدز مع رمضان صبحى بشكل رسمى العديد من ردود الأفعال بين جماهير الكرة المصرية، حيث تصدر هاشتاجى "رمضان صبحى" و"ابن النادى" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر.



ابن النادى ورمضان صبحى تريند على تويتر

وتنوعت التعليقات من جانب جماهير الكرة، حيث يرى البعض تقديم نفسه بتلك الطريقة وارتداء قناع "لاكاسا دى بابيل" مستفزة لعدد من جماهير الأهلى، حيث كتب محسن: "تقديم رمضان صبحي مستفز بطريقة صعبة.. أنا ماكنتش مضايق أوي أنه مشي بس الحركات الي هو بيعملها دي".

ويرى أخر، أن خطة انتقال رمضان إلى بيراميدز سيندم عليها، قائلاُ: "أنا بقول أن رمضان صبحي هيندم على اللى عمله دا مش علشان ساب الأهلى لا..علشان بدأ يدور على الفلوس من دلوقتى المفروض سني صغير أعمل كارير مش أدور على الفلوس و لما اكبر اشوف الكلام دا". وسخرت مها :" أديك خدت رمضان صبحى يا بيراميدز يكش تعرف تنافس الزمالك الموسم الجاى علي المركز الثاني".



وترى ندى:" أنا حقيقي بشكر اللي كان مسئول عن طريقة اعلان صفقة لاعب زي رمضان صبحي واختياره الموفق للاعيبه المناسبة، اللاعيبه اللي عليها أقساط وفضلت الفلوس على الانتماء يازين ما اختار".

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بينما يرى أخرأن طريقة الدعاية رائعة وعالمية ، قائلاً:" دعاية من نوع عالمي لنادي بيراميدز، لصفقة القرن رمضان صبحي الدعاية دي تضرب الحاقدين والكارهين لهذا النادي الكبير في مقتل.. بجد الموسم الجاي بإذن الله .. الزمالك وبيراميدز..وبس".









يشار إلى أن رمضان صبحى جناح فريق بيراميدز الجديد، قدم نفسه للجماهير، حيث ظهر اللاعب فى فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادى السماوى، قائلاً: "أنا رمضان صبحى أنا فى بيراميدز".

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي، رسميًا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وكان رمضان صبحى اجتاز الكشف الطبى الذى خضع له أمس، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.



