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طبيب الزمالك يُعلن جاهزية الونش ومحمد حسن للمشاركة فى المباريات المقبلة

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أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، جاهزية الثنائى محمود حمدى الونش، مدافع الأبيض، ومحمد حسن، لاعب وسط الفريق، للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الفريق بشكل طبيعى، وذلك عقب تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما مؤخرًا، حيث أكد محمد أسامة أن الثنائى أصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات على المستوى الطبى، حيث يتوقف قرار مشاركاتهما على رؤية الجهاز الفنى للأبيض، برئاسة الفرنسى باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقبلة، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية، وذلك بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته، مساء اليوم، الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، حيث بدأت التدريبات بفترة إحماء تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى التى شاركت فى مواجهة أمس والثانية لباقى اللاعبين.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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