أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، جاهزية الثنائى محمود حمدى الونش، مدافع الأبيض، ومحمد حسن، لاعب وسط الفريق، للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الفريق بشكل طبيعى، وذلك عقب تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما مؤخرًا، حيث أكد محمد أسامة أن الثنائى أصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات على المستوى الطبى، حيث يتوقف قرار مشاركاتهما على رؤية الجهاز الفنى للأبيض، برئاسة الفرنسى باتريس كارتيرون.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقبلة، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية، وذلك بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما.
وكان الزمالك قد استأنف تدريباته، مساء اليوم، الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، حيث بدأت التدريبات بفترة إحماء تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى التى شاركت فى مواجهة أمس والثانية لباقى اللاعبين.
يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طبيب الزمالك يُعلن جاهزية الونش ومحمد حسن للمشاركة فى المباريات المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.