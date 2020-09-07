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الإسماعيلى يعود للانتصارات برباعية فى شباك نادى مصر

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استعاد فريق الإسماعيلى نغمة الانتصارات مجددا على حساب نادى مصر برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى فى المباراة الأولى للجهاز الفنى المؤقت بقيادة أحمد العجوز ومحمد حمص، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة فى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نادى مصر عند 18 نقطة فى المركز قبل الاخير للدورى ويتعقد موقفه فى جدول الترتيب.

تقدم عمر الوحش للإسماعيلى بالهدف الأول فى الدقيقة 23 من عمر المباراة من ركلة جزاء احتسبها محمد سلامة حكم اللقاء بعدما لمست الكرة يد أحمد عبد الموجود مدافع نادى مصر داخل منطقة الجزاء، ويتصدى لها الوحش ويضعها بقوة داخل المرمى.

وفى الشوط الثانى أجرى أحمد العجوز بعض التغييرات التكتيكية التى غلب عليها العناصر الشابة من أبناء قطاع الناشئين بالنادى، واستطاع نجم الدراويش عبد الرحمن مجدى من إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 64 من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها اللاعب من فوق الحائط البشرى مرت على يسار عصام ثروت حارس مرمى مصر، وفى الدقيقة 85 يحرز محمد الشامى الهدف الثالث من تسديدة صاروخية، واختتم حازم مرسى مهرجان الأهداف فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مرر محمد مخلوف كرة طولية من داخل منطقة الجزاء برأسه لحازم مرسى على حدود منطقة الجزاء الذى سددها على يمين الحارس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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