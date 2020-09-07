لحظة قص رمضان صبحى "الضفيرة" قبل الظهور فى بيراميدز.. فيديو

ظهر رمضان صبحى، جناح بيراميدز الجديد، بقصة شعر جديدة فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده مسئول الفريق السماوى حاليًا للكشف عن كواليس التعاقد مع اللاعب بعد التوصل لاتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، حيث قام "ميدو" صديق اللاعب بنشر مقطع فيديو لرمضان صبحى خلال تغيير قصة شعره قبل تصوير برومو الإعلان الخاص بالصفقة، وكذلك الظهور فى المؤتمر.
وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي، رسميًا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.
وكان رمضان صبحى اجتاز الكشف الطبى الذى خضع له أمس، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.
ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.
وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.
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