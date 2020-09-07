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الخارجية تزف بشرى سارة للمصريين في الخارج حول تجديد بطاقة الرقم القومى

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صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج بأنه، وبعد الاجتماعات التي عُقدت في وزارة الخارجية لبحث الموقف مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بأن وزير الداخلية وافق على مُقترح وزارة الخارجية بإمكانية قيام المواطنين المصريين المقيمين في الخارج بالتقدم إلى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية لملء الاستمارات الخاصة بتجديد الرقم القومي، واعتمادها من بعثاتنا، التي ستقوم بدورها بموافاة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتلك الاستمارات من خلال الحقائب الدبلوماسية، على أن يتم تجديد البطاقات وإعادتها إلى بعثاتنا في الخارج لتسليمها للمواطنين استنادًا إلى قاعدة بيانات الرقم القومي المُسجلة عند إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة، علمًا بأنه جاري التنسيق مع وزارة الداخلية للاتفاق على كيفية تنفيذ المُقترح، وسيتم موافاة بعثاتنا في الخارج بموعد بدء التنفيذ ليتسنى لهم اتخاذ اللازم.

 

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الخارجية بقيام القطاع القنصلي بالوزارة ببحث كافة السبل المُمكنة للتخفيف من تبعات وتداعيات جائحة على المواطنين المصريين في الخارج، وتأثيرها على إيفاد لجان استخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية المتواجدين في دول العالم المختلفة بما يؤثر على إمكانية إنهاء معاملاتهم القنصلية في الخارج، وكذا على إمكانية مُشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المُختلفة خلال الفترة المقبلة، وفي إطار التعاون المُثمر والفعال بين وزارتي الخارجية والداخلية للتسهيل على المواطنين المُقيمين في الخارج من أجل تجديد بطاقات الرقم القومي؛

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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