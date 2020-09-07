المالية تكشف مزايا مبادرة "ميغلاش عليك" للمستهلك وحاملى البطاقات التموينية

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا على مبادرة "ميغلاش عليك"، مشيرا إلى أن هناك أيضا إقبالا كبيرا من التجار أنفسهم، وأنه بالنسبة للمستهلك فإن هناك مجموعة من الإجراءات، فيمكنه أن يشتري "أون لاين" وهو في المنزل، كما أن من لديه بطاقة تموينية، ومقيدة على مكان أو محافظة معينة يمكنه أن يشتري من أي منفذ في مصر.
وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن المواطن يمكنه أن يستخدم السلع التموينية بالإضافة للمبالغ المخصصة لكل مستحق بالبطاقات التموينية، مطالبا المواطنين بالاستفادة من تلك المبادرة بدلا من أن تضيع المبالغ التى تم تخصيصها لمستحقي البطاقات التموينية، حيث بلغت أعداد السلع في المبادرة حوالى 4 آلاف سلعة.
وأوضح أنه يمكن للمواطن أن يدخل على قائمة السلع على الموقع الإلكتروني للمبادرة، ويختار السلعة، حيث يتظهر أمامه قائمة بكافة السلع بكل أنواعها وماركاتها.
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