أهم الاخبار

تركى آل الشيخ يتواصل مع برشلونة لضم كوينكا وميراندا إلى ألميريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير صحفية عن تواصل تركى آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني مع برشلونة لضم الثنائى الشاب خوان ميراندا وخورخى كوينكا هذا الصيف، ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية مالك نادى ألميريا الذى يلعب فى دوري الدرجة الثانية الإسبانى تواصل مع برشلونة واستفسر منه عن وضع الظهير الأيسر خوان ميراندا، وقلب الدفاع خورخى كوينكا.

وأضافت الصحيفة أن تركى آل الشيخ رئيس ألميريا الناشط فى دورى الدرجة الثانية واثق من قدرته على الوصول لاتفاق مع برشلونة ويفكر فى جميع الخيارات، لذلك فهو لا يغلق الأبواب أمام المفاوضات طالما يمكنه الاعتماد على لاعبى الدرجة الثانية هذا الموسم.

وأشارت إلى أن ألميريا طلب من برشلونة ضم كوينكا وميراندا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء فى نهاية الموسم، أو الشراء النهائى مع احتفاظ البارسا بخيار إعادة الشراء.

Advertisements

ويلعب خورخي كوينكا فى مركز قلب الدفاع، وكان ضمن تشكيلة جارسيا بيمينتا مدرب الفريق الرديف في الموسم الماضي جنبًا إلى جنب مع رونالد أراوخو، أحد اللاعبين الذين قدموا أفضل أداء وتم استخدامه كقلب دفاع أساسي في جلسات تدريب الفريق الأول في نهاية الموسم، واستدعاه المدرب رونالد كومان في الفترة التحضيرية الحالية مع الفريق الأول.

كما يعود خوان ميراندا إلى برشلونة بعد نهاية إعارته مع شالكه الألماني، حيث لعب 11 مباراة في البوندزليجا، وقد وقع مؤخرًا على عقد جديد، مما يدل على الثقة التي يضعها برشلونة فيه.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تركى آل الشيخ يتواصل مع برشلونة لضم كوينكا وميراندا إلى ألميريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا