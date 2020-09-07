تركى آل الشيخ يتواصل مع برشلونة لضم كوينكا وميراندا إلى ألميريا

كشفت تقارير صحفية عن تواصل تركى آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني مع برشلونة لضم الثنائى الشاب خوان ميراندا وخورخى كوينكا هذا الصيف، ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مالك نادى ألميريا الذى يلعب فى دوري الدرجة الثانية الإسبانى تواصل مع برشلونة واستفسر منه عن وضع الظهير الأيسر خوان ميراندا، وقلب الدفاع خورخى كوينكا.

وأضافت الصحيفة أن تركى آل الشيخ رئيس ألميريا الناشط فى دورى الدرجة الثانية واثق من قدرته على الوصول لاتفاق مع برشلونة ويفكر فى جميع الخيارات، لذلك فهو لا يغلق الأبواب أمام المفاوضات طالما يمكنه الاعتماد على لاعبى الدرجة الثانية هذا الموسم.

وأشارت إلى أن ألميريا طلب من برشلونة ضم كوينكا وميراندا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء فى نهاية الموسم، أو الشراء النهائى مع احتفاظ البارسا بخيار إعادة الشراء.

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ويلعب خورخي كوينكا فى مركز قلب الدفاع، وكان ضمن تشكيلة جارسيا بيمينتا مدرب الفريق الرديف في الموسم الماضي جنبًا إلى جنب مع رونالد أراوخو، أحد اللاعبين الذين قدموا أفضل أداء وتم استخدامه كقلب دفاع أساسي في جلسات تدريب الفريق الأول في نهاية الموسم، واستدعاه المدرب رونالد كومان في الفترة التحضيرية الحالية مع الفريق الأول.

كما يعود خوان ميراندا إلى برشلونة بعد نهاية إعارته مع شالكه الألماني، حيث لعب 11 مباراة في البوندزليجا، وقد وقع مؤخرًا على عقد جديد، مما يدل على الثقة التي يضعها برشلونة فيه.



