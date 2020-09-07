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شاهد أجمل صور الراحلة عايدة كامل فى شبابها

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رحلت الفنانة عايدة كامل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 89 عاماً، داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية الشهر الماضى ونقلت على إثرها إلى المستشفى لتمكث 3 أسابيع وتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، لذلك نستعرض فى هذا التقرير أجمل صور الراحلة عايدة كامل فى شبابها.

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وقدمت الراحلة ما يقرب من 120 عملاً فنياً بين التليفزيون والسينما والإذاعة وتعاونت فيها مع العديد من النجوم الكبار مثل إسماعيل ياسين ومحمد فوزى وفريد الأطرش وفاتن حمامة وشادية وماجدة وعمر الشريف وغيرهم.

وكانت الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة كامل قد طلبت من جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال الوعكة الصحية التى مرت بها فى منتصف شهر أغسطس الماضى بها، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "أنا فى طريقى للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردنى إلى ابنى وأسرتى وكل حبايبى".

وفى سياق مختلف، أحيت الفنانة القديرة عايدة كامل مؤخرا ذكرى ميلاد زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عزمى، حيث نشرت عبر حسابها على فيس بوك، صورة قديمة التقطت له فى أحد استوديوهات التصوير لكن لم تتم معرفة سنة التقاطها بالتحديد، داعية له بالرحمة والمغفرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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