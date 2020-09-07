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محامون سعوديون يعتبرون الأحكام الصادرة بقضية مقتل جمال خاشقجى مشددة

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أكد محامون سعوديون، أن الأحكام الصادرة بقضية  الكاتب السعودى جمال تصنف مشددة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بصدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل الصحفي جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي .

وحسب موقع سبق، أكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانيه اشخاص مدانيين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية٠

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وبين المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد انهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانيين حيال كل فرد منهم ، وثلاثة من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات سنوات لواحد منهم، وسبع سنوات لاثنين.

وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً وواجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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